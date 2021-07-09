Российский фонд прямых инвестиций объявил, что интервал между двумя уколами препарата можно увеличивать до полугода

Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продажей вакцины от коронавируса «Спутник», объявил, что интервал между двумя уколами препарата можно увеличивать до полугода. При этом там ссылаются на исследования разработчика института имени Гамалеи. Там утверждают, что это лишь усиливает иммунный ответ организма и отрицают, что рекомендация связана с задержками в поставках партии «Спутника» за рубеж.

В России интервал между двумя инъекциями по-прежнему три недели.

