Ассоциация туроператоров России прогнозирует снижение цен на краснодарских курортах из-за уменьшения спроса

Такое мнение глава АТОР Майя Ломидзе выразила в эфире радиостанции «Говорит Москва». Причем, по ее мнению, коррекция цен на курортах Кубани будет неизбежной вне зависимости от того, откроют или нет этим летом для российских туристов Египет. Ломидзе отмечает, что из-за требования обязательной вакцинации продолжается активное аннулирование брони по этому направлению.