Президент США Джо Байден пригрозил жесткими мерами в случае, если кибератаки на Америку со стороны России продолжатся. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора, который сегодня провели президенты двух стран. Как отметила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, переговоры двух лидеров длились около часа.

6 июля республиканская партия сообщила о попытке взлома со стороны группировки хакеров, предположительно связанной со Службой внешней разведки России. В мае в результате кибератаки в США была приостановлена работа крупнейшего нефтепровода. Тогда в Белом доме говорили о том, что эти хакеры также связаны с Россией, но данных о причастности российских властей не было.