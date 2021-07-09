Генпрокуратура направила в суд дело против жителя, разместившего фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн»

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против жителя Оренбургской области, разместившего фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн». Андрея Акимова обвиняют по статье о реабилитации нацизма, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее по аналогичному делу утвердили и направили в суд обвинительное заключение в отношении жителя Нижегородской области Максима Добрых.