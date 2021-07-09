В подмосковном МФЦ ввели обязательную предварительную запись для невакцинировавшихся от коронавируса посетителей, — сообщает пресс-служба министерства государственного управления Московской области. При этом в ближайшее время работу МФЦ реорганизуют таким образом, чтобы развести потоки вакцинированных и невакцинированных граждан.