В подмосковном МФЦ ввели обязательную предварительную запись для невакцинировавшихся от коронавируса посетителей, — сообщает пресс-служба министерства государственного управления Московской области. При этом в ближайшее время работу МФЦ реорганизуют таким образом, чтобы развести потоки вакцинированных и невакцинированных граждан.
2021-07-09T20:31:13+03:00
2021-07-09T20:31:13+03:00
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20:31, 09 июля 2021
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