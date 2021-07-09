Михаил Мурашко: В России нет дефицита коек для больных коронавирусом

В России нет дефицита коек для больных коронавирусом, — заверил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным его ведомства, в настоящий момент в стране оборудовано 220 тысяч коек в стационарах для пациентов с COVID-19, из них заняты 180 тысяч. 5 тысяч человек находятся в реанимации. Всего же с учетом амбулаторных пациентов, коронавирусом болеют более 750 тысяч.
2021-07-09T20:30:48+03:00
2021-07-09T20:30:48+03:00
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20:30, 09 июля 2021
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