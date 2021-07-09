В Иране нарушено движение поездов в масштабах всей страны из-за кибератаки

Как пишут местные СМИ, на электронных табло ряда станций появились сообщения о задержках или отмене поездов. В качестве справочного телефона по всем вопросам высвечивается номер телефона приемной аятоллы Али Хаменеи.

Кто может стоять за этой атакой – пока неизвестно.

