В Сеуле ужесточают коронавирусные ограничения из-за нового всплеска коронавируса

По данным властей, если еще в начале месяца ежедневно фиксировали по 500-700 случаев, то в последние дни этот показатель вырос до 1300. При этом уровень смертности не превышает полутора процентов, а число тяжелых случаев – полутора сотен в день, что существенно ниже, чем в предыдущую волну зимой до начала массовой вакцинации.

