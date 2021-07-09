Собянин: В Москве уже выдано 3 млн цифровых кодов доступа в общепит для вакцинированных от коронавируса

В Москве уже выдано 3 млн цифровых кодов доступа в общепит для вакцинированных от коронавируса, отчитался столичный градоначальник Сергей Собянин. По его данным, в сутки горожане запрашивают до четверти миллиона новых таких кодов.

С 28-го июня в Москве без кодов о вакцинации или недавно перенесенном заболевании можно попасть в кафе и рестораны только на летние террасы, либо взять еду на вынос.