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20:02, 09 июля 2021

Собянин: В Москве уже выдано 3 млн цифровых кодов доступа в общепит для вакцинированных от коронавируса

В Москве уже выдано 3 млн цифровых кодов доступа в общепит для вакцинированных от коронавируса, отчитался столичный градоначальник Сергей Собянин. По его данным, в сутки горожане запрашивают до четверти миллиона новых таких кодов.
С 28-го июня в Москве без кодов о вакцинации или недавно перенесенном заболевании можно попасть в кафе и рестораны только на летние террасы, либо взять еду на вынос.


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