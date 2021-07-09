Президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Джо Байден вновь поднял вопрос о кибератаках, идущих с территории России. Американский лидер пообещал, что предпримет любые необходимые действия, чтобы защитить жителей страны и инфраструктуру. О реакции российского президента на это пока ничего неизвестно.