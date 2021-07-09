Президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Джо Байден вновь поднял вопрос о кибератаках, идущих с территории России. Американский лидер пообещал, что предпримет любые необходимые действия, чтобы защитить жителей страны и инфраструктуру. О реакции российского президента на это пока ничего неизвестно.
2021-07-09T20:01:01+03:00
2021-07-09T20:01:01+03:00
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20:01, 09 июля 2021
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