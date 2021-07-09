Главред «КП» Сунгоркин считает статью о террористическом движении «Талибан» «адекватной происходящему»

Издание «Комсомольская правда» на своем сайте опубликовало статью о запрещенном террористическом движении «Талибан», которую часть читателей расценила как оправдание терроризма. Главный редактор издания Владимир Сунгоркин рассказал «Эху Москвы», что у редакции были сомнения перед публикацией, но на его взгляд, колонка «адекватна происходящему».

«У нас разные мнения были, но мы решили все-таки опубликовать эту колонку, как мнение, исходя из тех соображений, что «Талибан» приехал на переговоры в Россию, а мы вроде до сих пор, начиная с разговора Виктора Черномырдина с Басаевым, с террористами в переговоры не вступали. Поэтому этот фактор я учел, разрешив поставить колонку», — сказал В.Сунгоркин, отметив, что колонка на его взгляд адекватная происходящему и достойна прочтения.

При этом главный редактор отметил, что издание готово к возможным юридическим последствиям.