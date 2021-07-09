Движение поездов нарушено на втором Московском центральном диаметре, — сообщает столичный департамент транспорта. Это произошло из-за остановки поезда по техническим причинам на станции «Москва товарная». В данный момент движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, приоритет отдается поездам в сторону области.

