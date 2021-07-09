Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все еще на 13,5% ниже, чем в «доковидном» июне 2019-го. Это следует из опубликованных данных Росавиации.

По итогам первого полугодия прирост год к году – более чем в полтора раза, причем крупнейший перевозчик «Аэрофлот» нарастил пассажиропоток еще выше, чем в среднем отрасль.