РКН: С начала года заблокировал 399 ресурсов, связанных с продажей поддельных цифровых кодов о вакцинации в Москве

Роскомнадзор отчитался, что с начала года заблокировал 399 ресурсов, связанных с продажей поддельных цифровых кодов о вакцинации в Москве, — сообщает пресс-служба ведомства. Страницы блокируются либо удаляются на основании требований Генпрокуратуры.

С 28 июня в Москве заведениям общепита разрешено обслуживать посетителей только на летних верандах либо навынос. Чтобы поесть в помещении, нужно предъявить специальный код, который свидетельствует о полном курсе вакцинации либо о недавно перенесенном заболевании.

