В московском районе Южное Бутово задержали сборщиков подписей независимого кандидата в Госдуму Романа Юнемана

Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на самих задержанных. Как пишет в своем телеграм-канале Юнеман, задержание произошло при попытке установить агитационный куб. При этом он отмечает, что конструкция в официальном порядке была заявлена в территориальный избирком и оплачена с избирательного счета. Всего задержаны, по данным «ОВД-Инфо», 7 человек. Их увезли в ОВД «Южное Бутово», одного при задержании били дверью служебной машины.
2021-07-09T19:30:52+03:00
2021-07-09T19:30:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2868474-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:30, 09 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…