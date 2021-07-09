В московском районе Южное Бутово задержали сборщиков подписей независимого кандидата в Госдуму Романа Юнемана

Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на самих задержанных. Как пишет в своем телеграм-канале Юнеман, задержание произошло при попытке установить агитационный куб. При этом он отмечает, что конструкция в официальном порядке была заявлена в территориальный избирком и оплачена с избирательного счета. Всего задержаны, по данным «ОВД-Инфо», 7 человек. Их увезли в ОВД «Южное Бутово», одного при задержании били дверью служебной машины.