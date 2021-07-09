На обращение Вишневского проверить задержания жертв насилия в Махачкале Генпрокуратура поручила прокурору Дагестана

На обращение депутата ЗакСобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского провести проверку законности задержания жертв домашнего насилия в Махачкале Генпрокуратура России поручила это организовать прокурору Дагестана. Об ответе на свой запрос руководитель фракции партии «Яблоко» в ЗакСобрании рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне ответили, что проверку сообщаемых сведений поручено организовать прокурору Республики Дагестан. На мой взгляд, это бессмысленно, потому что силовики Чечни и Дагестана действовали абсолютно синхронно, когда вторглись в квартиру-убежище женщин, пострадавших от насилия, и задержали тех, кто там находился», — сказал он.

Ранее Б.Вишневский обратился с просьбой провести срочную проверку силами генеральной прокуратуры, не передавая его в прокуратуру Чечни законности ситуации насильным возвращением домой сотрудниками правоохранительных органов женщин-жертв домашнего насилия, которые проживали в квартире-убежище в Махачкале.

«Я просил ни в коем случае не поручать это прокуратуре Чечни, поскольку обращаться к ним бессмысленно. Шансы на независимую проверку и на адекватную юридическую оценку случившемуся только если бы ее проводила сама Генпрокуратура. Печально, что прислали такую отписку, демонстрирующую нежелание рассматривать вопрос по существу, а желание передать его туда, где дадут очевидный ответ, что никаких нарушений не установлено. Я крайне не удовлетворен этим ответом», — сказал депутат.

Сбежавшую в Дагестан чеченку Халимат Тарамову, из-за которой силовики разгромили шелтер и задержали его активисток, сначала доставили в полицию и пытались заставить написать заявление о насильном удержании в «кризисной квартире». Позже некоторые СМИ и правозащитники сообщили, что ее увезли на машине с чеченскими номерами в неизвестном направлении.

6 июня Тарамова опубликовала видео, в котором сообщила, что добровольно ушла из дома, «спасаясь от регулярных побоев, угроз». Девушка попросила не объявлять ее в розыск, так как это может создать угрозу ее жизни.