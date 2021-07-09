Пресс-конференция перед финалом чемпионата Европы по футболу отменена в качестве дополнительной меры предосторожности после того, как у двух сотрудников итальянских СМИ, работающих на первенстве, обнаружили коронавирус, — пишет итальянская газета La Repubblica. Уточняется, что ни один из футболистов с зараженными не контактировал и все тесты у игроков по-прежнему отрицательные. До матча они закрылись на своей базе.

Финальный матч Италия – Англия пройдет в воскресенье 11 июля.