Следственный комитет выясняет обстоятельства стрельбы в детском лагере в Новосибирской области

По информации местных СМИ, ее устроили юнармейцы.

Инцидент произошел в селе Корнилово Болотнинского района. Там в полевом палаточном лагере находились около 50 детей вместе со специалистами молодежного центра. Как говорится на сайте регионального Следственного комитета, вечером 5 июля, когда все были на речке, со стороны леса в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрелять в воздух.

Дети и взрослые были напуганы. После того, как об этом сообщили средства массовой информации, была организована проверка по статье «хулиганство с применением оружия». По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Подробности происшествия приводятся на страничке «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Как выяснилось, стрельбу устроили воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец» во главе с преподавателем Сергеем Космовским. Очевидцы рассказали, что выбежав из леса, подростки начали кричать, что «лагерь захвачен». Выстрелов было много, началась паника, у детей истерика. Думали, что произошла ситуация, как в Казани (где, напомним, в мае в результате стрельбы погибли 9 человек), сотрудники молодежного центра с трудом успокоили несовершеннолетних.

Руководитель нападавших пояснил, что учил воспитанников находиться в экстремальных условиях, они сидели в кустах и ждали, когда взрослые покинут лагерь. Космовский также рассказал, что юнармейцы были вооружены охолощённым оружием — автоматами Калашникова и ручным пулеметом. Кроме того, дети использовали дымовые шашки. О своих учениях они никого не предупредили.

Как утверждается, администрация молодежного центра пыталась «замять» ситуацию. Детям объяснили, что это была учебная тревога и попросили не говорить о произошедшем родителям.