Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных правил на каждом десятом объекте общественного транспорта в Москве

Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных правил на каждом десятом проверенном объекте общественного транспорта в Москве. Во многих случаях завели административные дела.

С первого мая специалисты Роспотребнадзора проверили 1674 объекта общественного транспорта, в их число входят автобусы, электробусы, трамваи, столичный метрополитен, такси и теплоходы. Нарушения выявили 175-ти случаях, это примерно 11 процентов.

Речь идёт о том, что водители и пассажиры не носили масок и перчаток, не во всех транспортных средствах проводилась дезинфекция салона, а некоторых случаях отсутствовали антисептики для рук. Чаще всего, как сказано на сайте ведомства, нарушения выявляли в работе такси.

По результатам этих проверок в отношении компаний, должностных лиц так и частных предпринимателей возбуждено 180 административных дел. Теперь им может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей и приостановка деятельности на срок до трёх месяцев.

На прошлой неделе заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сказал агентству РИА «Новости», что городские власти не намерены прекращать работу общественного транспорта. Он говорил, что это невозможно, поскольку столица из-за этого просто остановится.