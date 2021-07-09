Согласно опросу «Левада-центра»*, сократилось число россиян, поддерживающих деятельность Навального

Согласно опросу «Левады-центра» (признанного властями иноагентом), за последние полгода сократилось число россиян, поддерживающих деятельность Алексея Навального. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор «Левады-центра» Лев Гудков, это связано с усиленной работой государственной пропаганды.

По его словам, согласно опросам, сделанными в июне этого года, одобрение деятельности Алексея Навального в России снижается. Если в сентябре 2020 года активность оппозиционера поддерживали 20% россиян, то в июне 2021 года — лишь 14%. При этом неодобрение его работы возросло соответственно с 50% до 62%.

«Явно идет навязывание негативного отношения к фигуре Навального, всякого рода распространение ложной информации о нем. За счет тех, кто в основном подчиняется давлению пропаганды, которая старается дискредитировать Навального и не имеет прямой информации о деятельности политика и его организаций, то есть пользуются вторичной информацией -слухами, пересказами. И воспринимают они эту деятельность, как деятельность опасной и токсичной организации», — добавил директор центра.

Л.Гудков считает, что это связано с усиленной работой госпропаганды, она навязывает цинизм и аморальность, а это в данном случае является очень эффективным инструментом манипуляции.

«Государственная пропаганда чрезвычайно эффективна, потому что она поднимает в людях те пласты, которые связаны с привычным терпением и стойким общественным аморализмом, цинизмом — это неверие в то, что можно изменить свою жизнь, оно чрезвычайно важно. И вот на такие ноты и нажимает пропаганда, навязывая мнение о людях, как о прохвостах, мошенниках. И общая идея — что все коррумпированы, мы не лучше других, но лучше оставить так, как есть, чем менять это все. Навязывание цинизма и аморализма — это важнейшая составная часть государственной пропаганды», — отметил директор центра.

При этом, добавил Л.Гудков, больше всего деятельность Навального одобряют среди молодежи — 24% лиц в возрасте 18–24 лет заявили о поддержке оппозиционера, 59% — о своем неодобрении. Меньше всего симпатизируют Навальному респонденты от 55 лет и старше — 8% одобряют его работу, 67% — не одобряют.