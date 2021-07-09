Жителя Мытищ оштрафовали на 300 тысяч рублей за репост сообщения о стрельбе у здания ФСБ в Москве

Олега Макурина таким образом признал виновным в оправдании терроризма окружной военный суд, — пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Макурина. На время процесса Макурина отправили в СИЗО. Он свою вину не признал.
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Олега Макурина таким образом признал виновным в оправдании терроризма окружной военный суд, — пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Макурина. На время процесса Макурина отправили в СИЗО. Он свою вину не признал.