Жителя Мытищ оштрафовали на 300 тысяч рублей за репост сообщения о стрельбе у здания ФСБ в Москве

Олега Макурина таким образом признал виновным в оправдании терроризма окружной военный суд, — пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Макурина. На время процесса Макурина отправили в СИЗО. Он свою вину не признал.

