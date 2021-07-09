Нарушения антикоронавирусных мер выявлены почти на каждом десятом проверенном объекте транспорта в Москве, — отчитался Роспотребнадзор. В ведомстве говорят, что с 1 мая проверили больше полутора тысяч городских автобусов, трамваев и электробусов. Среди нарушений – отсутствие масок у водителей, несвоевременная дезинфекция салона и тому подобное.

