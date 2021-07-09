На экзаменах по вождению будут глушить мобильную связь и Wi-Fi-устройства

На экзаменах по вождению будут глушить мобильную связь и вай-фай-устройства, — сообщает пресс-служба МВД. Таким образом, в ведомстве надеются исключить использование подсказок во время теоретической части экзаменов на водительские права.
2021-07-09T18:30:55+03:00
2021-07-09T18:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 09 июля 2021
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