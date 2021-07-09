Отряд наемников, застреливших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 28 человек, часть задержаны, часть убиты

Отряд наемников, застреливших президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 28 человек, часть из них задержаны, часть убиты. Некоторые из нападавших утверждают, что целью операции не была смерть гаитянского лидера.

Нападение на резиденцию Жовенеля Моиза совершила хорошо вооруженная и организованная группа, состоящая в основном из колумбийцев, бывших спецназовцев армии Колумбии, среди боевиков были также двое граждан Соединенных Штатов гаитянского происхождения. Они на допросе рассказали, что работали в качестве переводчиков. Задержанные утверждают, что целью нападения не было убийство – Моиза должны были задержать в рамках исполнения ордера следственного судьи. О каком ордере идет речь, неизвестно. Один из американцев рассказал, что он нашел эту работу через интернет. По его словам, наемники совершившие покушение, «находились в Гаити около трех месяцев». В чьих интересах они действовали, до сих пор неизвестно. В Вашингтоне пока не подтвердили, что среди задержанных есть американские граждане.

Сообщалось, что после нападения на президента Гаити были убиты 7 боевиков. Несколько участников преступной группы разыскиваются. При этом разные источники называют разное количество задержанных. По некоторым данным, их не менее 15. Часть наемников схватили во время облавы на территории представительства Тайваня, расположенного в двух километрах от президентской резиденции. В момент операции представительство было закрыто, группа боевиков пыталась там укрыться, но их заметила охрана. У наемников изъяты оружие и боеприпасы, в машине нашли чековую книжку на имя Моиза.

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Его супругу в критическом состоянии перевезли в США. В стране введено военное положение