Социологи наблюдают падение одобрения деятельности Алексея Навального среди россиян

Директор «Левада-Центра» (признанного властями иностранным агентом) Лев Гудков в интервью «Эху Москвы» связал это с усиленной работой государственной пропаганды.

По словам Гудкова, пропаганда навязывает цинизм и аморальность, что, в данном случае, очень эффективный инструмент манипуляции.

На центральном государственном телеканале сторонников Алексея Навального и оппозиционеров назвали предателями и врагами. Замешанной в скандале снова оказалась ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева, которая позволила себе это высказывание.

Комментируя слова Скабеевой, политик Иван Жданов в разговоре с «Эхом Москвы» не исключил, что обратится в полицию, хотя и не рассчитывает на положительный исход.

Жданов напомнил, что сторонники Навального неоднократно подавали в суд на телеканал «Россия 1», однако, их заявления не удовлетворяли.

Журналист и историк Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы» высказал мнение, что реплика Ольги Скабеевой о врагах – лишь трансляция официальной позиции российской администрации.

Николай Сванидзе добавил, что, согласно позиции руководства страны, сторонники власти все равно не воспринимаются как друзья, а остаются в подчиненном положении.





Октябрьский районный суд Екатеринбурга оставил в силе штраф политику Евгению Ройзману за участие во Всероссийском форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия».

Сам Ройзман подчеркнул, что он из принципа будет обжаловать решение суда.

В то же время адвокат Ройзмана Юлия Федотова сказала, что готовит шесть жалоб по всем штрафам и арестам Ройзмана в Европейский суд по правам человека.