Екатеринбургская епархия намерена провести массовый крестный ход памяти императорской семьи, несмотря на запрет губернатора. Власти объяснили отказ новой вспышкой коронавирусной инфекции в регионе. Митрополит Екатеринбургский подтвердил, что сам возглавит шествие.

«В нынешней эпидемиологической ситуации не может быть идеальных решений. Каждый сам находит баланс между мужеством и страхом, написал в телеграм-канале митрополит Екатеринбургский Евгений Кульберг. Он добавил, что однозначно примет участие в крестном ходе. Иерарх Русской православной церкви призвал не воспринимать верующих как виновников распространения коронавируса. По его словам, для десятков тысяч людей традиция народного шествия стала священной. Крестный ход намечен в ночь на 18 июля. Верующим предстоит путь в 21 километр, это займет несколько часов. Власти встревожены: вчера губернатор Свердловской области запретил крестный ход, который ежегодно проводят в Екатеринбурге в память об убийстве большевиками императора Николая Второго и членов его семьи. Дороги для безопасности верующих не перекроют. Евгений Куйвашев привел в пример аналогичное шествие год назад с участием 10-ти тысяч человек, напомнив, что некоторые люди заболели именно после Царских дней и тяжело перенесли болезнь. Они не носили масок и не соблюдали дистанцию. Новый штамм вируса, который сейчас распространяется в области ещё опаснее, настаивает чиновник. Впрочем, местную епархию это не остановило. Богослужение в Царские дни состоится, несмотря на запрет властей, пообещал в эфире канала Урал LIVE секретарь епархиального совета Вениамин Райников.

Не только крестный ход, но и другие мероприятия под угрозой срыва из-за роста числа новых случаев коронавируса, возразил священникам вице-губернатор региона Павел Креков.

Региональный оперативный штаб рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия в рамках Царских дней, сообщает агентство РИА. А чиновники посоветовали местным жителям, в том числе верующим, активно вакцинироваться.

С конца прошлой недели в Свердловской области каждые сутки выявляют более 300 заражённых коронавирусом. С начала эпидемии выявлено около ста тысяч инфицированных, около 4-х тысяч умерли.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что крестный ход в Царские дни пройдёт. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запретил проведение мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Дьякон Андрей Кураев сказал «Эху Москвы», что крестный ход можно провести с соблюдением всех мер безопасности.

Кураев добавил, что эта ситуация может стать удобным поводом для поменять Митрополита.