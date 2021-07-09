В России выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом, начиная с января

Согласно обновленной статистике оперативного штаба, в стране еще почти 26 тысяч инфицированных. При этом власти четвертый день подряд регистрируют более 700 жертв эпидемии. Общее число умерших уже превысило 140 тысяч.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что необходимо привить от коронавируса все население России и показать тем самым пример другим странам.

Анна Попова также добавила, что вакцинированные люди не распространяют коронавирус, а все подобные случаи являются исключениями.

Среди случайных прохожих, которых опросил корреспондент «Эха Москвы», сторонников идеи привить всех россиян от коронавируса почти не нашлось. Нередко люди сразу говорили, что они настроены категорически против принуждения в этом вопросе. Несмотря на то, что люди, в целом, выступили против принудительной вакцинации, как правило, они отмечали, что согласятся её пройти, если заставит работодатель.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об увеличении масштабов вакцинации в стране. Он добавил, что все больше людей в каждой возрастной категории понимают угрозу, которую несет заболевание, и записываются на прививку.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти делают все, чтобы как можно больше горожан смогли получить прививку от коронавируса. Собянин напомнил, что к 15 июля все предприятия торговли и услуг должны привить своих сотрудников.

Пандемия вынуждает российские партии искать новый подход к выборам. Партии готовы к переходу от обычной к онлайн-агитации,— пишут «Ведомости».

Политконсультант Евгений Минченко считает, что пандемийные ограничения могут стать сильным инструментом в руках властей для регулирования активности оппозиции в регионах,— пишут «Ведомости».