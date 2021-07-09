Афганские террористы сегодня провели в Москве переговоры с российскими властями

Визит представителей исламистского движения «Талибан»* в столицу – далеко не первый, несмотря на то, что оно запрещено на территории России. В этот раз приезд талибов, однако, стал поводом для жалобы. Правозащитник Марина Литвинович обратилась в Центризбирком с требованием не регистрировать список партии «Единая Россия». В интервью «Эху Москвы» Литвинович заметила, что в нем оказался министр иностранных дел Сергей Лавров, который причастен к визиту террористов в Москву.

Литвинович намерена подать в суд в том случае, если Центризбирком все же зарегистрирует список «Единой России» на выборах в Госдуму.

Всего на переговоры приехали четыре человека. К слову, на пресс-конференции, организованной после совещания, присутствовали только трое. Смуглые бородатые мужчины были одеты в традиционные для Афганистана белые пуштунские платья, жилеты темного цвета, а на головах были тюрбаны. Несмотря на пандемию коронавируса, защитных масок на их лицах не было.

Местом для проведения пресс-конференции выбрали зал в отеле Radisson. Цена на аренду такого мероприятия, судя по данным в открытых источников варьируется от 50 до 400 тысяч рублей. Судя по видеокадрам с конференции, делегация расположилась в зале «Славянский», вместимостью до 60 человек. Стоимость его аренды на сутки составляет около 100 тысяч рублей.

На встрече присутствовало немало журналистов, в том числе и с федеральных телеканалов. Позднее заявления главы делегации транслировалось почти во всех СМИ. Отмечу, государственные телеканалы не стали использовать формулировку «запрещенная в России террористическая организация «Талибан»», а ограничились движением талибов.

Вместе с тем, это уже не первых приезд «Талибана» в Москву. Прошлый визит состоялся в марте. Тогда в переговорах участвовал и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Неоднократно встречи проходили и в Президент-отеле, который является режимным объектом. Обычно там проводятся встречи глав государств и правительств, а также международные форумы и конгрессы.

Адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина рассказала, что за организацию визита «Талибана»* в Москву предусмотрено наказание. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Формально, с точки зрения закона, те люди, которые так или иначе обеспечивают пребывание лиц, которые относятся к запрещенным в РФ организациям, они, конечно, должны быть привлечены к уголовной ответственности» – заявила Ветошкина.

Она уточнила, что в законе нет точных формулировок того, что считается причастностью к работе запрещенных организаций. «Действительно законодательство запрещает любую деятельность, которая считается причастной к запрещенной. Но причастность в законодательстве нигде не раскрыта. Например, применительно к экстремистским организациям, причастность – это, практика нам показывает, любое касание к их деятельности. Небольшая финансовая помощь, небольшая организационная помощь, агитация к участию в проектах, которые делает эта организация» – отметила адвокат.

При этом Ветошкина сомневается, что уголовное наказание организаторам встречи действительно последует. «Другой вопрос, что наверняка пребывание этих людей в России – это политический ход и вряд ли какие-то правовые последствия последуют» – заключила она.

Встреча российских дипломатов с представителями движения «Талибан» прошла в Москве.



В Кремле считают обязательными контакты России с запрещенным террористическим движением «Талибан». Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста радиостанции «Коммерсантъ FM».

Между тем, в российском МИДе утверждают, что Москва не будет принимать никаких мер, пока деятельность «Талибана» не оказывает влияния на ситуацию на территориях союзников России.



Руководитель программы «Российская внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников полагает, что Россия вынужденно пошла на переговоры с талибами, чтобы попытаться обеспечить собственную безопасность. Такое мнение Андрей Колесников высказал в эфире «Эха Москвы».

Андрей Колесников, однако, добавил, что переговоры с подобными организациями заканчиваются тем, что террористы становятся главами государств и обретают влияние на мировой арене.

* – запрещенная в РФ организация, признанная террористической