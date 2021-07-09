СК начал проверку по факту избиения в тюремной больнице экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна

Следственный комитет начал проверку по факту избиения в тюремной больнице экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Ее будет вести сотрудник управления СК по городу Торжку, где и произошел инцидент. Шестун пожаловался на избиение сотрудниками ФСИН. При этом в самом ведомстве настаивают, что его не били, а лишь принудительно вернули в палату тюремной больницы.

