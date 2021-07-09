В Кирове суд обязал мэрию согласовать пикет в поддержку политзаключенных

Об этом правозащитному проекту «ОВД-Инфо» рассказал председатель местного отделения партии Парнас Вадим Ананьин. Такое решение областной суд вынес, рассматривая апелляцию на решение районного суда от активистки Парнаса. Она пыталась согласовать пикет на трех участников 5 июля, но ей отказали. Теперь этот отказ признан незаконным.

