Президент США Джо Байден, как ожидается, подпишет сегодня указ об ограничении монополизма крупных технологических компаний. Он предписывает федеральным агентствам принять жесткие меры в отношении Google, Facebook, Apple и Amazon.

По мнению американского лидера, эти компании используют неконкурентные практики. Как пишет со ссылкой на источники газета «The New York Times», в документе отмечается, что IT-гиганты доминируют на рынке, поглощая более мелкие компании еще до того, как те станут серьезными конкурентами, а также используя себе на пользу накопленные сведения о потребителях. По данным издания, Байден потребует от регуляторов пересмотреть принципы одобрения таких сделок.

Также указ содержит ряд мер, направленных против ведущих американских операторов связи. Отмечается, что сейчас у потребителей слишком маленький выбор, и они платят очень дорого за интернет-услуги.

Кроме того, предполагается восстановить принятые при Обаме и отмененные при Трампе так называемые правила сетевого нейтралитета, которые запрещают интернет-провайдерам блокировать определенный контент и замедлять его доставку.

Власти США давно высказывают опасения по поводу контроля со стороны технологических гигантов торговли, коммуникаций и культуры. По итогам последних торгов совокупная капитализация Google, Facebook, Apple и Amazon достигла почти 7 триллионов долларов.