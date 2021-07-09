Дмитрий Песков признал, что приглашение в Москве на переговоры представителей движения Талибан* было необходимым шагом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что приглашение в Москве на переговоры представителей движения «Талибан», признанного в России террористическим, было необходимым шагом. В случае с такими признанными экстремистскими организациями, как, например, «Фонд борьбы с коррупцией», власти наказывают граждан за любое взаимодействие с ними.

Адвокат «Команды 29» Валерия ВетОшкина объяснила нашей радиостанции, что все причастные к визиту талибов должны быть наказаны — с формальной точки зрения.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика» московского центра Карнеги Андрей Колесников также считает это вынужденным шагом во имя обеспечения собственной безопасности.

По мнению Колесникова, подобные переговоры нередко кончаются тем, что террористы становятся главами государств и обретают влияние на мировой арене.