Соратники Навального рассматривают возможность подачи заявления на «Россию 1» за то, что их назвали «врагами народа»

Соратники политика Алексея Навального рассматривают возможность подачи заявления в правоохранительные органы на телеканал «Россия 1» за то, что в эфире их назвали «врагами народа». Об этом Иван Жданов рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы думали о какой-то реакции. Несколько раз подавали в суд на телеканал «Россия 1». Не то чтобы суд удовлетворял наши заявления, они придумывают 1000 и 1 способ, почему не удовлетворить наши заявления. Мы сейчас рассматриваем различные возможности, в том числе, подачу заявлений в правоохранительные органы, не особо надеясь на то, что это приведет к каким-то результатам. Но, по крайней мере, мы получим какие-нибудь ответы, которые в очередной раз подтвердят, что пропагандистам говорить можно все, что угодно на телевидении» – отметил И.Жданов.

Жданов отметил, что такие выражения на федеральных телеканалах являются показательными. «То, что в эфире федеральных каналов уже открыто звучат термины «враг народа» и «наши враги», «враги патриотов», это, конечно, говорит о многом, характеризует уровень пропаганды, до которого мы дошли» – заключил он.

Соратник Навального Иван Жданов сегодня выложил в твиттер отрывок программы «60 минут», в котором ведущая Ольга Скабеева называет его и других сотрудников ФБК (организация признана российскими властями иноагентом) «врагами» и «предателями родины».