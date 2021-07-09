Интернет-магазин PrintDirect.ru снял с продажи футболки с надписью «Россия будет холодной», которые продавал журнал «Холод». Об этом написала у себя в фейсбуке главный редактор издания Таисия Бекбулатова. По ее словам, снятие с продажи магазин обосновал тем, что надпись якобы «не соответствует требованиям к контенту» — без пояснения, в чем именно.
2021-07-09T16:33:16+03:00
2021-07-09T16:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 09 июля 2021
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