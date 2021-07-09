В аэропорту «Домодедово» изъяли партию в 90 килограммов запрещенных БАДов, — сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Там уточняют, что пограничники пресекли попытку ввоза двух с лишним тысяч импортных капсул, которые содержали сильнодействующее вещество сибутрамин, которое используется для похудения. По этому факту начата проверка.
2021-07-09T16:32:59+03:00
2021-07-09T16:32:59+03:00
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16:32, 09 июля 2021
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