В аэропорту «Домодедово» изъяли партию в 90 килограммов запрещенных БАДов, — сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Там уточняют, что пограничники пресекли попытку ввоза двух с лишним тысяч импортных капсул, которые содержали сильнодействующее вещество сибутрамин, которое используется для похудения. По этому факту начата проверка.