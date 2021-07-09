В Мурманске оппозиционную активистку, которая баллотируется в горсовет, пытаются принудительно госпитализировать

В Мурманске оппозиционную активистку, которая баллотируется в городской совет, пытаются принудительно госпитализировать. Об этом сама Виолетта Грудина написала в своем телеграм-канале. По ее словам, она заболела коронавирусом еще в середине июня и 14 дней с того момента находилась на самоизоляции. В июле главный санитарный врач по Мурманской области подала иск о принудительной госпитализации Грудиной и сегодня к ней домой пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

