Федеральная служба судебных приставов начала проверку по факту самоубийства сотрудника в Хорошевском районном суде

Федеральная служба судебных приставов начала проверку по факту самоубийства своего сотрудника в Хорошевском районном суде Москвы, передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Об инциденте стало известно сегодня около полудня. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.