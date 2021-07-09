В Челябинской области завели три уголовных дела после лесных пожаров

Из-за усилившегося ветра осложнилась ситуация возле ряда населенных пунктов. В одном из поселков эвакуируют население. Пожар там перекинулся на 60 домов, в том числе 40 жилых. На борьбу с огнем брошены более 300 пожарных и 70 единиц техники. Агентство «Интерфакс» пишет, что жителей вывозят из населенного пункта на автобусах и поездах.