В Челябинской области завели три уголовных дела после лесных пожаров

Из-за усилившегося ветра осложнилась ситуация возле ряда населенных пунктов. В одном из поселков эвакуируют население. Пожар там перекинулся на 60 домов, в том числе 40 жилых. На борьбу с огнем брошены более 300 пожарных и 70 единиц техники. Агентство «Интерфакс» пишет, что жителей вывозят из населенного пункта на автобусах и поездах.
2021-07-09T16:05:38+03:00
2021-07-09T16:05:38+03:00
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16:05, 09 июля 2021
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