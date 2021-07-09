Сторонники политика Алексея Навального возмущены тем, что на госканалах оппозицию начали называть врагами России

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Недовольство соратников оппозиционного политика вызвало очередное политическое ток-шоу «60 минут» на канале Россия-1. В нём ведущая Ольга Скабеева снова резко высказалась об оппозиции. Но на этот раз, по мнению многих, перешла все границы. Соратников Алексея Навального она назвала иностранными агентами и добавила: «Они враги и не надо этого стесняться». Это была цитата. В твиттере Леонид Волков написал, что телеведущая наговорила на уголовную статью о клевете. По ней грозит до пяти лет лишения свободы, напоминает соратник Навального. Многие оппозиционеры возмущены тем, что противников власти в открытую начали называть врагами. Под постом другого соратника Навального Ивана Жданова, который разместил видео, много негативных откликов в адрес Скабеевой. Один из пользователей оставил комментарий: «Оппозиционеры враги. А вот это друзья — не перепутайте» и фото, на котором террористы запрещённого в России движения «Талибан» * вместе с главой МИДа Сергеем Лавровым. Благодаря таким передачам доверие к телевизору подорвано окончательно, резюмируют сторонники Навального и предлагают «изгнать из телеведущей бесов».

Ранее ведущих передачи «60 минут» неоднократно обвиняли в пропаганде агрессии и невежества.

* – запрещенная в РФ организация, признанная террористической