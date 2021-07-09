Туристы без прививки смогут отдохнуть в Краснодарском крае, но с обязательством ее сделать в кратчайшие сроки

Туристы без прививки от коронавируса все же смогут отдохнуть в Краснодарском крае, но только с обязательством ее сделать в кратчайшие сроки. Власти региона решили смягчить условия для продолжения курортного сезона.

С 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать только с отрицательным ПЦР-тестом. Однако отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения в гостиницу, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Такое решение, по его словам, было принято вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой. Глава региона отметил, что в отелях и санаториях будут открыты дополнительные пункты вакцинации. Он пообещал обеспечить их вакциной. Письмо с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз уже направлено федеральным властям, рассказал Кондратьев.

Одновременно, как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края, власти Кубани прорабатывают меры воздействия на туристов при невыполнении этого условия. Какие это будут меры, пока не уточняется.

В регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом режим повышенной готовности продлен до 1 октября. С начала этого месяца отели Кубани принимают гостей с отрицательным ПЦР-тестом и сертификатом о вакцинации.

Ранее губернатор распорядился с 1 августа размещать только вакцинированных туристов и с медотводом, при наличии теста, а также переболевших ковидом за последние полгода.