Блогера, известного под псевдонимом Mellstroy, приговорили к обязательным работам

Ранее он во время прямого эфира избил свою девушку.

10% заработной платы от обязательных работ на протяжении полугода будут удерживаться в пользу государства, говорится в постановлении суда. При этом максимальное наказание, которое предусматривает статья, составляет 2 года лишения свободы. Кроме того, Андрей Бурим будет обязан выплатить чуть более 70 тысяч рублей пострадавшей в качестве компенсации. Сама же модель Алена Ефремова просила о 10 миллионах рублей.



Бурим признал факт избиения подруги, но просил переквалифицировать уголовное дело в административное. В качестве аргумента он утверждал, что не преследовал хулиганских побуждений. Вместе с тем суд в требовании блогеру отказал.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Во время одного из прямых эфиров Андрей Бурим, известный в Интернете под псевдонимом Mellstroy, несколько раз ударил модель Алену Ефремову лицом об стол. В больнице у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга. Было заведено уголовное дело. Вскоре после этого модель сообщила, что ей стали поступать угрозы.

Андрей Бурим приехал в Москву из Гомеля. Его канал на YouTube был известен тем, что приглашенные в эфир девушки раздевались в обмен на вознаграждение. Как выяснилось, многие из них были несовершеннолетними. В связи с этим в Минске на блогера было заведено уголовное дело о распространении порнографии.