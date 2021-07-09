Адвокат «Команды 29» Ветошкина рассказала, что за организацию визита «Талибана»* в Москву предусмотрено наказание

Адвокат «Команды 29» Валерия Ветошкина рассказала, что за организацию визита «Талибана»* в Москву предусмотрено наказание. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Формально, с точки зрения закона, те люди, которые так или иначе обеспечивают пребывание лиц, которые относятся к запрещенным в РФ организациям, они, конечно, должны быть привлечены к уголовной ответственности» – заявила Ветошкина.

Она уточнила, что в законе нет точных формулировок того, что считается причастностью к работе запрещенных организаций. «Действительно законодательство запрещает любую деятельность, которая считается причастной к запрещенной. Но причастность в законодательстве нигде не раскрыта. Например, применительно к экстремистским организациям, причастность – это, практика нам показывает, любое касание к их деятельности. Небольшая финансовая помощь, небольшая организационная помощь, агитация к участию в проектах, которые делает эта организация» – отметила адвокат.

При этом Ветошкина сомневается, что уголовное наказание организаторам встречи действительно последует. «Другой вопрос, что наверняка пребывание этих людей в России – это политический ход и вряд ли какие-то правовые последствия последуют» – заключила она.

Встреча российских дипломатов с представителями движения «Талибан» прошла в Москве.

* – запрещенная в РФ организация, признанная террористической