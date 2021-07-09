В Екатеринбурге злоумышленник с ножом напал на прохожих, двое пострадали

Как пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на региональное МВД, полицейский нашел мужчину, на которого жаловались очевидцы, с помощью прохожих обезоружил и задержал его, а затем передал прибывшему на место наряду ППС. Местная пресса пишет, что нападавший вел себя неадекватно и что он был судим ранее, а из-за своего поведения состоит на учете в клинике.

