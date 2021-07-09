Как пишет газета «Московский комсомолец», конфликт произошел между грузчиками, которые не поделили сферу оказания услуг. Полиция задержала восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», составлено почти 90 административных протоколов о нарушении режима повышенной готовности и правил въезда в Россию.
Мигранты устроили массовую драку на рынке «СтройМастер» в Москве
Как пишет газета «Московский комсомолец», конфликт произошел между грузчиками, которые не поделили сферу оказания услуг. Полиция задержала восемь человек, возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», составлено почти 90 административных протоколов о нарушении режима повышенной готовности и правил въезда в Россию.