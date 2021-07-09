Компании Pfizer и BioNTech выпустят вакцину против дельта-штамма коронавируса

Как говорится в совместном заявлении, третья инъекция нынешнего двухкомпонентного препарата способна обеспечить наивысший уровень защиты от всех известных к настоящему моменту вариантов инфекции. Клинические испытания могут начаться уже в августе, если будут получены одобрения со стороны регулирующих органов. Ранее медицинские власти США отвергли предложение Pfizer и BioNTech о вакцинации населения дополнительными дозами.
2021-07-09T15:31:10+03:00
2021-07-09T15:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 09 июля 2021
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