Компании Pfizer и BioNTech выпустят вакцину против дельта-штамма коронавируса

Как говорится в совместном заявлении, третья инъекция нынешнего двухкомпонентного препарата способна обеспечить наивысший уровень защиты от всех известных к настоящему моменту вариантов инфекции. Клинические испытания могут начаться уже в августе, если будут получены одобрения со стороны регулирующих органов. Ранее медицинские власти США отвергли предложение Pfizer и BioNTech о вакцинации населения дополнительными дозами.