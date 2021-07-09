Вокруг американского Капитолия сегодня снимут последние металлические ограждения, возведенные после насильственного захвата здания сторонниками Дональда Трампа 6 января.

Последний металлический забор, возведенный вокруг Капитолия после самой чудовищной с 1812-го года на него атаки (двести лет назад британцы частично его сожгли во время войны), начнут демонтировать сегодня — и к понедельнику здание Конгресса США должно будет вернуться к своему виду — и снова стать открытым для публики. Внешний периметр забора, которой отгородил несколько улиц, окружающих Капитолий, был снят в марте. Сейчас ограждения установлены только по периметру территории комплекса. Законодатели решали судьбу забора и ограждений вокруг Капитолия в течение месяцев после атаки 6 января, когда сторонники Дональда Трампа ворвались в здание с целью не допустить утверждения результатов президентских выборов, а также «повесить вице-президента Майка Пенса» и атаковать членов Конгресса от демократической партии (и некоторых республиканцев). Решающее слово в итоге осталось за Советом полиции Капитолия, после того, как полиция Капитолия рекомендовала демонтировать забор.

Капитолийская полиция предупредила Конгресс, что временное ограждение будет готово к возведению заново, если того потребуют условия.