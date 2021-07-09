В частной психотерапевтической клинике в Москве произошел пожар. Сейчас спасатели потушили возгорание в одной из палат. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Информация о пострадавших пока не поступала, что стало причиной ЧП на северо-западе города не ясно.
2021-07-09T15:04:44+03:00
2021-07-09T15:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 09 июля 2021
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