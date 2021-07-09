В частной психотерапевтической клинике в Москве произошел пожар. Сейчас спасатели потушили возгорание в одной из палат. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в экстренных службах. Информация о пострадавших пока не поступала, что стало причиной ЧП на северо-западе города не ясно.