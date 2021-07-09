Следственный комитет проверяет информацию о стрельбе в детском лагере в Новосибирской области

Её устроили учащиеся «Юнармии».

Предварительно установлено, что неподалёку от села Корнилово на северо-западе Новосибирской области четверо подростков ворвались в детский полевой палаточный лагерь и начали стрельбу в воздух. Региональный СК проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьёй о хулиганстве с применением оружия. В сообщении ведомства отмечается, что это произошло вечером в понедельник. В лагере было около пятидесяти детей. И они, и взрослые, по данным следователей, были напуганы.

Как уточняет интернет-издание «Вести. Новосибирск», стреляли тогда воспитанники военно-патриотического клуба «Юный армеец». Они вместе своим руководителем приехали в тот же лагерь, чтобы провести занятия, но никого не предупредили. Представитель организации сказал интернет-порталу, что подростки стреляли из охолощённого оружия, и, помимо этого, в учениях использовали дымовые шашки.

«Юнармия» — это детско-юношеское военно-патриотическое движение. Его отделения есть почти по всей стране. На сайте организации сказано, что она занимается как физическим, так и духовно-нравственным развитием.