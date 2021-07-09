Microsoft выплатит крупные бонусы сотрудникам, работающим в пандемию. Американские СМИ, которые ссылаются на внутренние документы IT-компании, пишут, что по полторы тысячи долларов решили перечислить «в знак признания уникального и сложного года, который пережила компания». Выплаты полагаются всем сотрудникам, кроме высшего руководства, для которого действуют отдельные программы. По подсчетам журналистов, в Microsoft работают более 175 тысяч человек, и компания потратит на бонусы как минимум 200 миллионов долларов.