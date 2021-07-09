На Камчатке нашли оба бортовых самописца разбившегося пассажирского самолета Ан-26. Один из «черных ящиков», по предварительным данным, без критических повреждений, у второго нет блока хранения информации, из-за чего расшифровать его не получится. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в администрации поселка Палана, неподалеку от которого воздушное судно потерпело крушение.

Самолет разбился в минувший вторник. Все 28 человек на борту погибли. Их останки нашли спасатели. Из-за крушения на Камчатке был объявлен трехдневный траур.